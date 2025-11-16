Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Perkuat Jaminan Tugas Pendidik, Perda Pelindungan Guru di Bogor Disahkan

Minggu, 16 November 2025 – 20:46 WIB
Perkuat Jaminan Tugas Pendidik, Perda Pelindungan Guru di Bogor Disahkan - JPNN.COM
DPRD Kota Bogor mengesahkan Perda Pelindungan Guru untuk memperkuat jaminan tugas pendidik. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BOGOR - DPRD Kota Bogor bersama pemerintah daerah setempat resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Guru menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna, baru-baru ini.

Aturan ini disusun untuk memperkuat payung hukum dan memastikan pelaksanaan pelindungan bagi tenaga pendidik di daerah.

Juru bicara Pansus Pelindungan Guru, Dedi Mulyono, menyampaikan hasil pembahasan Raperda dalam rapat tersebut.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat dan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami DPRD Kota Bogor tentu ingin menciptakan ekosistem yang sehat di dunia pendidikan dengan memberikan perlindungan kepada guru-guru di Kota Bogor,” ujarnya.

Dedi menjelaskan Perda terdiri dari 16 bab dan 29 pasal yang mengatur berbagai aspek, mulai dari kedudukan guru hingga pengendalian, pembinaan, dan pengawasan.

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa guru memegang peran penting bukan hanya dalam peningkatan kompetensi siswa tetapi juga pembentukan karakter generasi muda.

Kutipan Pasal 39 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 turut ia sampaikan untuk menegaskan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelindungan terhadap guru.

DPRD Kota Bogor mengesahkan Perda Pelindungan Guru untuk memperkuat jaminan tugas pendidik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Kota Bogor  Perda Perlindungan guru  Pansus Raperda Perlindungan Guru  guru 
BERITA DPRD KOTA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp