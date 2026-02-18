Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Perkuat Jaringan di Sumsel, Indosat Gunakan AI Untuk Tangkal Penipuan

Rabu, 18 Februari 2026 – 13:09 WIB
Perkuat Jaringan di Sumsel, Indosat Gunakan AI Untuk Tangkal Penipuan - JPNN.COM

jpnn.com, PALEMBANG - Menjelang momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memastikan kesiapan infrastruktur jaringan di wilayah Kota Palembang dan Sumatera Selatan. 

Selain meningkatkan kapasitas, IOH juga mengandalkan teknologi Artificial Inttelligence (AI) untuk melindungi pelanggan dari ancaman penipuan digital. 

Executive Vice President (EVP) head of Circle Indosat Sumatera Agus Sulistio mengajak masyarakat di Sumsel untuk memanfaatkan layanan IM3 dan Tri sebagai solusi komunikasi yang andal ditengah lonjakan trafik saat hari raya. 

Baca Juga:

"Kami sudah menyiapkan teknologi mutakhir, termasuk Aivolusi 5G untuk memfilter berbagai modus penipuan yang marak terjadi saat ini. Silakan masyarakat memilih layanan yang sesuai kebutuhan," ungkap Agus, Rabu (17/2/2026). 

Menanggapi maraknya pesan singkat (spam) dan tautan palsu (phishing) yang kerap menyasar pengguna ponsel, IOH mengintegrasikan sistem berbasis AI. Teknologi ini diklaim mampu mendeteksi dan menyaring indikasi penipuan secara presisi dan real-time. 

Agus menegaskan bahwa keamanan data pelanggan adalah prioritas utama. 

Baca Juga:

"Sistem AI kami bekerja sebagai filter. Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman bagi pelanggan," kata Agus. 

Guna mengantisipasi lonjakan trafik data akibat aktivitas media sosial dan video call saat lebaran, Indosat telah melakukan langkah strategis. 

Untuk memperkuat jaringan di Sumsel menjelang lebaran 1447 Hijriah, Indosat luncurkan 5G di Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indosat Ooredoo  jaringan 5G  Indosat  Sumsel  AI 
BERITA INDOSAT OOREDOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp