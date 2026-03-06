Perkuat Jaringan Distribusi, Nippon Paint Hadirkan Signature Store di Medan

jpnn.com, MEDAN - Nippon Paint meresmikan Signature Store pertama di Medan melalui kolaborasi strategis bersama CV. Warna Agung Mandiri, toko legendaris yang telah melayani masyarakat Medan sejak 1994.

Berlokasi di Jalan Gunung Krakatau No. 51D, Medan Timur, Nippon Paint Signature Store ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Nippon Paint dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas distribusi, serta membangun ekosistem ritel yang lebih modern dan kompetitif di wilayah Sumatra.

Peresmian ini mencerminkan pendekatan distribusi yang lebih terintegrasi, menghadirkan konsep ritel modern yang tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada pengalaman pelanggan serta solusi pelapisan yang komprehensif.

Mark Liew, General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia, menuturkan Medan merupakan wilayah strategis dalam peta ekspansi perusahaan.

“Sumatera Utara merupakan salah satu pasar potensial bagi pertumbuhan industri pelapis dan cat dekoratif. Melalui Nippon Paint Signature Store ini, kami memperkuat jaringan distribusi sekaligus menghadirkan akses yang lebih luas terhadap produk premium dan layanan konsultatif bagi konsumen maupun profesional,” ujarnya.

Nippon Paint Signature Store ini menghadirkan standar service premium, area eksplorasi warna, serta pendampingan teknis untuk mendukung kebutuhan hunian maupun proyek komersial.

Sinergi antara brand global dan mitra ritel lokal dengan pengalaman lebih dari tiga dekade ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing pasar ritel di Medan.

"Kolaborasi dengan mitra ritel lokal yang memiliki rekam jejak kuat seperti CV. Warna Agung Mandiri menjadi kunci dalam membangun pertumbuhan yang berkelanjutan," imbuh Mark Liew.