Perkuat Jaringan Layanan, BSN Relokasi Kantor Layanan di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Bank Syariah Nasional (BSN) meresmikan relokasi Kantor Cabang (KC) baru di kawasan strategis Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (29/4).

Langkah strategis ini dilakukan untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan, sekaligus memperkuat posisi wilayah tersebut sebagai destinasi investasi yang menjanjikan di kawasan Jabodetabek.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan relokasi kantor yang memiliki luas bangunan 1.752 meter persegi ini merupakan respons atas kebutuhan layanan perbankan yang kian kompleks di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi pesat.

Relokasi kantor cabang di Serpong, Tangsel ini menjadi sinyal kuat kesiapan perseroan dalam menghadapi tantangan pasar dan menangkap peluang pertumbuhan di sektor pembiayaan syariah.

"BSN hadir di Kota Tangsel, yang juga merupakan salah satu jantung pusat pertumbuhan ekonomi Jabodetabek untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah," kata Alex.

BSN berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari pertumbuhan kota melalui kolaborasi lintas sektor, yang didukung dengan infrastruktur perbankan digital yang handal dan jangkauan layanan yang lebih luas.

Sementara itu Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menyambut positif kehadiran kantor baru BSN.

Menurutnya, BSN merupakan mitra strategis yang tepat untuk mendukung Tangerang Selatan (Tangsel) dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5,6%.