JPNN.com - Pendidikan

Perkuat Jejaring Alumni, IKATEKA Undip Luncurkan Website dan Bisnis Hub

Selasa, 28 April 2026 – 11:15 WIB
Halalbihalal IKATEKA UNDIP di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Teknik Kimia Universitas Diponegoro (IKATEKA Undip) memperkuat jejaring alumni dengan menggelar acara halalbihalal di Auditorium PLN Pusat, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan kolaborasi antaralumni Universitas Diponegoro.

Ketua Umum IKA Undip, Abdul Kadir Karding, mengajak alumni menjadikan silaturahmi sebagai kekuatan kolektif.

Menurutnya, jaringan alumni yang solid dapat menjadi modal penting dalam membuka peluang kolaborasi dan memberikan manfaat yang lebih luas.

“Potensi alumni Teknik Kimia sangat besar, banyak yang menduduki jabatan penting di BUMN, pemerintahan, maupun swasta. Jika sinergitas ini terus dijaga, kekuatan alumni Teknik Kimia akan makin solid,” ujar Karding, dalam Halalbihalal di Jakarta, baru-baru ini.

Apresiasi terhadap perkembangan organisasi juga disampaikan oleh Sripeni Inten Cahyani, alumnus Teknik Kimia Undip angkatan 1987.

Dia mengapresiasi kemajuan IKATEKA di bawah kepemimpinan Mas Sulasmanto. "Program kerjanya bagus dan nyata manfaatnya. Ini harus terus ditingkatkan lagi,” kata Sripeni.

Ketua Umum IKATEKA Sulasmanto, menyampaikan bahwa organisasi kini telah berbadan hukum sebagai amanah Musyawarah Nasional.

IKATEKA Undip meluncurkan website dan Bisnis Hub untuk memperkuat jejaring alumni.

