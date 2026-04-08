Perkuat Kebijakan SDM Transportasi, BPSDMP Gelar Rapat Koordinasi dengan Pemda

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) menggelar Rapat Koordinasi bersama 552 Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta pada Selasa (7/4).

Kegiaran itu dilakukan dalam rangka memperkuat kinerja pemerintah daerah melalui pemenuhan kebutuhan SDM transportasi yang kompeten dan profesional.

Kegiatan bertema “Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan SDM Transportasi Mendukung Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah” juga diikuti sebanyak 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDMP dan dilaksanakan secara hybrid.

Kepala BPSDMP, Suharto mengatakan penguatan SDM merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Itu sejalan dengan visi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai aset strategis.

“Penguatan SDM transportasi tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital dan inovasi. Hal ini menjadi kunci dalam mendorong sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di daerah,” ungkapnya.

Dia menekankan pengembangan transportasi daerah tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan SDM yang profesional dan terencana berbasis kebutuhan.

Baca Juga: Capt Wisnu Minta Pegawai BPSDMP Tingkatkan Semangat Kerja

Menurutnya, keberhasilan pembangunan transportasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengoperasian, serta pengawasan yang didukung oleh SDM yang kompeten.

Selain itu Kepala BPSDMP juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam keberlanjutan program pola pembibitan, khususnya dalam penyerapan lulusan sebagai aparatur sipil negara di daerah.