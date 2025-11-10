Perkuat Kehidupan Sosial dan Keagamaan, NHM Bangun Masjid dan Air Bersih untuk Warga Kao Barat

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) tetap konsisten menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Di tengah proses pemulihan dan upaya penguatan operasional yang sedang dijalankan, melalui program NHM Peduli, perusahaan terus menjalankan berbagai inisiatif yang mendukung akses dasar masyarakat dan memperkuat nilai keagamaan di daerah.

Pada Kamis (6/11), NHM bersama Wakil Bupati Halmahera Utara (Halut) meresmikan revitalisasi Masjid Al-Ikhlas di Desa Sidomulyo dan project Air Bersih di desa Tolabit, Makarti, Beringin Agung, Soahukum dan Sidomulyo Kecamatan Kao Barat.

Hadir dalam peresmian tersebut, Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi. Ahmad, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Halut, Jeffry R. Hoata, Sekretaris Dewan DPRD Halut, Eka Putra, lima Kepala Desa penerima manfaat, serta warga dan Jamaah setempat. Hadir mewakili NHM, Wakil Manager NHM Peduli, M. Irwan Malaka beserta tim dan Superintendent Stakeholder Engagement Government Relations, Dodi W. Panudu.

Melalui proyek ini, puluhan keluarga kini memperoleh akses air bersih dan fasilitas ibadah yang lebih layak. Adapun penerima manfaat meliputi 56 KK di Desa Tolabit, 42 KK di Desa Makarti, 8 KK dan 1 fasilitas umum (Bumdes) di Desa Soahukum, 50 KK dan 7 fasilitas umum di Desa Beringin Agung, dan 47 KK di Desa Sidomulyo yang juga menerima dukungan tambahan berupa renovasi Masjid Al-Ikhlas beserta 2 tangki air berkapasitas 5.200 liter sekaligus dengan mesin dan instalasi pipa.

Wakil Manajer NHM Peduli, M. Irwan Malaka menyampaikan inisiatif ini merupakan bagian dari program prioritas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

“Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kegiatan ibadah masyarakat secara nyaman dan berkelanjutan. Kami juga mendorong agar fasilitas ini dijaga bersama sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Irwan.

Dia menambahkan dengan penandatanganan berita acara serah terima, tanggung jawab operasional dan pemeliharaan fasilitas air bersih kini menjadi kewenangan pemerintah desa setempat.