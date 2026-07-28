Perkuat Kepatuhan Global, Catcrs Bersiap untuk Ekspansi ke Berbagai Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Platform layanan aset kripto Catcrs memperkuat strategi pengembangan bisnis dengan menjadikan kepatuhan global dan manajemen risiko sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut dilakukan seiring semakin ketatnya regulasi industri aset kripto di berbagai negara sekaligus untuk mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan kepercayaan pengguna.

Selain memperkuat aspek kepatuhan, Catcrs juga mempercepat peningkatan sistem keamanan, infrastruktur teknologi, transparansi operasional, serta pengembangan berbagai layanan perdagangan aset digital.

Saat ini Catcrs telah mengantongi lisensi Money Services Business (MSB) di Amerika Serikat.

Lisensi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam memperkuat penerapan standar pencegahan pencucian uang (AML), verifikasi identitas pelanggan (KYC), pemantauan transaksi, hingga kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga menyatakan telah menyelesaikan proses pendaftaran dalam kerangka Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat. Langkah itu dinilai dapat memperkuat kredibilitas kepatuhan perusahaan sekaligus mendukung pengembangan bisnis di pasar internasional.

Co-founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Catcrs Ethan Brooks mengatakan kepatuhan bukan sekadar memenuhi persyaratan regulasi, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun operasional platform yang berkelanjutan.

"Yang terpenting bukan hanya menghadirkan lebih banyak layanan, tetapi memastikan seluruh aturan, proses, dan manajemen risiko berjalan secara transparan. Kepatuhan yang terus diperkuat menjadi fondasi membangun kepercayaan jangka panjang," ujar Ethan Brooks dalam keterangannya, Selasa (28/7).