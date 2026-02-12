Perkuat Kepercayaan Industri, Telkomsat Terlibat Dalam Proses Pemilihan Ketum ASSI

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) terlibat aktif dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) di Jakarta.

Bagi Telkomsat, keterlibatan dalam kepengurusan ASSI merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan industri satelit & antariksa Indonesia.

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi ASSI dalam melanjutkan konsolidasi organisasi dan menetapkan arah strategis ke depan.

Dalam RALB tersebut, ASSI memasuki periode kepengurusan baru 2026–2029, yang kini dilanjutkan oleh Risdianto Yuli Hermansyah, yang juga menjabat sebagai VP Corporate Planning & Business Development Telkomsat.

Ketua Umum ASSI periode 2022–2026 yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan mengapresiasi dukungan dan kontribusi seluruh anggota selama masa kepengurusan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kami menghadapi berbagai dinamika industri, baik dari sisi regulasi, perkembangan teknologi LEO maupun konvergensi satelit dan non-satelit. ASSI berkomitmen menjadi interface bagi para anggota untuk melakukan positioning bersama, mendorong kolaborasi, serta memperkuat kemandirian industri satelit nasional,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap penguatan kapasitas nasional, termasuk pengembangan talenta muda, transparansi tata kelola organisasi, serta upaya menjaga kedaulatan teknologi ruang angkasa Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin terbuka.

Sementara itu, Risdianto menuturkan amanah kepemimpinan yang diterimanya merupakan tanggung jawab yang memerlukan peran dan kerja sama seluruh anggota untuk membawa industri satelit nasional berkontribusi lebih besar bagi masa depan Indonesia.