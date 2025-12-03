Perkuat Kepercayaan Klien, KVB Futures Indonesia Gelar Golf Networking Bersama JFX

jpnn.com, JAKARTA - KVB Futures Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mempererat hubungan dengan para klien dan mitra industri melalui penyelenggaraan Golf Networking Event eksklusif di Golfzone, The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta.

Acara ini menghadirkan para klien existing maupun calon klien dalam suasana santai namun tetap profesional, menggabungkan obrolan bisnis, wawasan pasar, dan aktivitas golf yang interaktif.

Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menegaskan posisi KVB Futures Indonesia sebagai pialang berjangka yang teregulasi, transparan, dan selalu mengutamakan kebutuhan klien.

Baca Juga: KVB Futures Indonesia Perkuat Regulasi dan Kepercayaan Nasabah

Perwakilan dari Jakarta Futures Exchange (JFX) turut hadir menambah nilai kolaboratif sekaligus memperkuat visi bersama dalam mendorong perkembangan ekosistem perdagangan berjangka di Indonesia.

"Dari acara ini, kami ingin tidak hanya menyediakan platform trading, tetapi membangun hubungan yang lebih kuat dengan klien, karena kepercayaan, transparansi adalah nilai utama serta menjadi dasar komitmen dalam memberikan layanan yang kredibel demi mendukung pertumbuhan klien" ujar President Director KVB Futures Indonesia Tonny Fong.

Sementara itu, Yazid Kanca dari Jakarta Futures Exchange (JFX) menekankan pentingnya kolaborasi industri dalam membentuk pasar yang sehat dan terpercaya.

"Kami sangat mengapresiasi langkah KVB Futures Indonesia dalam mendorong transparansi dan edukasi bagi para pelaku pasar. Kegiatan seperti ini berperan besar dalam membangun komunitas trader yang lebih sadar risiko, bertanggung jawab, dan well-informed, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan industri keuangan di Indonesia," katanya.

Acara dirangkai dengan sesi seminar mengenai prospek pasar, strategi trading, serta pentingnya memilih broker yang teregulasi, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas golf networking yang memberi ruang diskusi ringan dan mempererat hubungan profesional.