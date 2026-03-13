Perkuat Kesiapan Layanan di Tol, Hutama Karya Gelar Apel Siaga Mudik Lebaran 2026

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - PT Hutama Karya menggelar Apel Siaga Mudik Lebaran 2026 di Rest Area KM 397 Jalur B Tol Palembang–Betung (Paltung), pada Selasa (10/3).

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah kesiapan perusahaan dalam memastikan layanan jalan tol berjalan optimal, sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung perjalanan mudik dan balik Lebaran yang lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Apel siaga tersebut dilaksanakan dengan Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, bertindak selaku Pembina Apel.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah awal penguatan kesiapan operasional Hutama Karya menjelang periode mudik, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam memastikan pelayanan jalan tol berjalan optimal.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Hutama Karya juga melakukan pengukuhan perwakilan Tim Penanganan Layanan Mudik Lebaran 2026 sebagai simbol kesiapan organisasi dalam menjalankan tugas pelayanan selama periode mudik dan balik Lebaran.

Iwan berharapa agar seluruh petugas siap menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2026 serta memberikan pelayanan terbaik demi menjamin kelancaran, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan layanan mudik memerlukan sinergi yang kuat antara Hutama Karya dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, BBPJN, BPTD, BPBD, serta pemerintah daerah.

“Dengan proyeksi peningkatan trafik sebesar 47,67% dibandingkan kondisi normal di Jalan Tol Trans Sumatera, seluruh Tim Satgas diminta untuk bekerja optimal, memastikan kondisi jalan, fasilitas pendukung, dan Tempat Istirahat dan Pelayanan tetap prima, serta sigap merespons berbagai potensi gangguan layanan di lapangan,” tutur Iwan.