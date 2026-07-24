Perkuat Ketahanan Ekosistem Pesisir, ASDP Tanam 2.500 Mangrove di Pagimana

jpnn.com, LUWUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menanam 2.500 pohon mangrove melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di kawasan pesisir Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Kamis (23/7).

Kegiatan yang mengusung tema Connecting Sustainability, Growing Net Zero ini menjadi wujud nyata kontribusi ASDP dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim melalui solusi berbasis alam (nature-based solutions).

Penanaman mangrove diharapkan bisa memperkuat ketahanan ekosistem pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan keberlanjutan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis perusahaan.

"Keberlanjutan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah tanggung jawab. Melalui penanaman 2.500 pohon mangrove di Pagimana ini, ASDP ingin memberikan kontribusi nyata dalam mendukung aksi iklim sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir," ujar Heru.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan melalui program ini, ASDP berharap dapat memperluas tutupan hijau di kawasan pesisir, meningkatkan kualitas lingkungan, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon sebagai bagian dari dukungan terhadap target dekarbonisasi nasional.

“Program penanaman mangrove ini juga merupakan bentuk implementasi nyata pada prinsip (ESG) yang terus diintegrasikan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Selain memberikan manfaat ekologis bagi kawasan pesisir, inisiatif ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” jelas Windy.

Dalam pelaksanaannya, ASDP menggandeng Jejakin sebagai mitra teknologi untuk menghadirkan sistem Digital Monitoring & Reporting.