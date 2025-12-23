Perkuat Ketahanan Ekosistem Pesisir, PTK Tanam Bibit Mangrove di Tanjung Pasir

Selasa, 23 Desember 2025 – 15:06 WIB

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menanam bibit mangrove di Mangrove Center Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini menjadi langkah strategis PTK dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Penanaman bibit mangrove dilakukan sebagai upaya rehabilitasi kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi, banjir rob, dan degradasi lingkungan.

Mangrove berperan penting sebagai pelindung alami garis pantai, habitat biota laut, serta penyerap karbon biru yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

“PTK meyakini perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang memberi manfaat nyata. Melalui Penanaman Bibit Mangrove, kami berkomitmen menjaga pesisir, melibatkan generasi muda, dan memastikan keberlanjutan lingkungan dapat dirasakan hari ini hingga masa depan,” tutur Direktur Utama PTK, I Ketut Laba.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi lintas generasi, dengan keikutsertaan 129 siswa-siswi MI dan MTs Darul Mukminin serta 57 warga Desa Tanjung Pasir.

Keterlibatan pelajar dan masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif sejak dini akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pendekatan edukatif ini juga mendukung penguatan nilai karakter dan ketahanan wilayah.