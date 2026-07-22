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JPNN.com - Ekonomi

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Pacu Produksi Migas dari Regional 1 Zona 4

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:55 WIB
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Pacu Produksi Migas dari Regional 1 Zona 4 - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan saat melaksanakan Management Walkthrough (MWT) di wilayah operasi Zona 4, Prabumulih, Selasa (21/7). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, PRABUMULIH - PT Pertamina (Persero) terus mendorong optimalisasi produksi minyak dan gas bumi (migas) dari berbagai aset strategis.

Langkah tersebut sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung Asta Cita Pemerintah.

Salah satu kontribusi utama dari upaya tersebut datang dari Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (PHR Zona 4) yang terus mendorong pencapaian target produksi melalui percepatan pengeboran, pengembangan lapangan, serta peningkatan keandalan fasilitas produksi.

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Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Pacu Produksi Migas dari Regional 1 Zona 4

Beroperasi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dengan area kerja seluas 28.282 kilometer persegi, Zona 4 mengelola tujuh lapangan migas, 98 fasilitas produksi, dan lebih dari 1.000 sumur produksi.

Hingga Juli 2026, wilayah kerja ini mencatatkan produksi sekitar 27.000 barel minyak per hari (BOPD) dan 506 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD) menjadi salah satu penopang penting pasokan energi nasional.

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Komitmen mendorong peningkatan produksi tersebut ditinjau langsung oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melalui Management Walkthrough (MWT) di wilayah operasi Zona 4, Prabumulih, Selasa (21/7).

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Pacu Produksi Migas dari Regional 1 Zona 4

Pertamina memacu produksi migas dari Regional 1 Zona 4 untuk memperkuat ketahanan energi nasional

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TAGS   Pertamina  Ketahanan Energi Nasional  produksi migas  migas  Mochamad Iriawan 
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