Perkuat Ketahanan Energi, PIEP Datangkan Minyak Mentah dari Aljazair ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Internasional EP (PIEP) terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan aset internasional yang andal dan terintegrasi.

Komitmen tersebut diwujudkan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi tersebut melalui semangat bring barrel home, yakni pengiriman minyak mentah (crude oil) dari Aljazair ke Indonesia, menggunakan kapal tanker MT Gamkonora.

Kapal milik PT Pertamina Patra Niaga ini tiba di Cilacap, Jawa Tengah pada 24 Juni 2026 dengan membawa sekitar 450.000 barel crude oil dari lapangan Menzel Lejmat (MLN) Block 405a di Aljazair.

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Pengiriman ini menempuh waktu sekitar satu bulan pelayaran dari Port Arzew, Aljazair, dengan keberangkatan pada 14 Mei 2026.

Direktur Utama PIEP Syamsu Yudha menyampaikan capaian ini mencerminkan peran Pertamina sebagai pemain energi global.

“Pengiriman ini memperkuat posisi Pertamina sebagai perusahaan migas berkelas internasional yang kompetitif, sekaligus menjalankan mandat untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui operasi yang unggul dan berkelanjutan,” kata Syamsu Yudha dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Pengapalan ini merupakan pengiriman kedua pada tahun 2026, setelah sebelumnya pengiriman pertama tiba di Indonesia pada akhir Januari 2026.

PIEP juga telah merencanakan pengiriman lanjutan, yakni kapal ketiga yang dijadwalkan berangkat pada Agustus dan tiba pada September 2026.