Perkuat Ketahanan Pangan, BULOG dan Pemkab Muara Enim Teken MoU

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melakukan kerja sama guna memperkuat sektor pangan daerah dan mempercepat infrastruktur pasca-panen di wilayah tersebut.

Kerja sama itu diperkuat melalui penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) oleh Direktur Utama Perum BULOG yang diwakilkan kepada Direktur Pengadaan Perum BULOG bersama Bupati Muara Enim di Jakarta, Senin (27/10).

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen BULOG dan Pemkab Muara Enim untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh melalui penguatan infrastruktur penanganan hasil panen.

Dalam kerja sama tersebut, Pemkab Muara Enim berencana melakukan hibah barang milik daerah berupa tanah yang akan digunakan oleh Perum BULOG untuk pembangunan infrastruktur pasca panen beserta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Pengadaan Perum BULOG, Prihasto Setyanto mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BULOG dalam meningkatkan kapasitas pasca-panen dan memperkuat peran perusahaan dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan nasional.

“Melalui kerja sama ini, Perum BULOG bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya membangun fondasi yang kuat bagi pengelolaan hasil panen yang lebih efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan,” ujarnya di sela penandatanganan MoU.

Pembangunan infrastruktur pasca panen di Kabupaten Muara Enim ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi positif antara BUMN dan pemerintah daerah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Ke depan, fasilitas tersebut akan berperan penting dalam mendukung program swasembada pangan, sekaligus mendorong kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.