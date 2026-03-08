Perkuat Ketahanan Pangan, Herman Deru Dampingi Kapolri Tanam Jagung Serentak di Ogan Ilir

jpnn.com, OGAN ILIR - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan tanam jagung serentak Kuartal I 2026 yang berlangsung di Jalan Palembang–Kayu Agung, Kelurahan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (7/3).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya komoditas jagung, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan tersebut mengatakan kebutuhan pangan nasional terus meningkat, salah satunya seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Oleh karena itu, penanaman jagung dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Menanam jagung menjadi langkah yang baik karena dapat mendorong perekonomian daerah, memotivasi petani untuk kembali menanam jagung, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan harga yang layak,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Dia juga menyoroti kondisi global yang saat ini tengah mengalami eskalasi akibat konflik di sejumlah kawasan dunia yang berdampak pada harga minyak global.

Menurut Kapolri, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

“Presiden menegaskan bangsa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui swasembada pangan. Salah satu langkah konkret adalah melalui kegiatan penanaman jagung seperti yang kita lakukan hari ini,” jelasnya.