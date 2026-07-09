Perkuat Kolaborasi Industri Bangunan, IndoBuildTech Expo Part 1 2026 Resmi Dibuka

jpnn.com, BSD CITY - Rangkaian IndoBuildTech Expo Part 1 2026 resmi dimulai di Hall 2, ICE - BSD City, Tangerang, pada Rabu, 8 Juli 2026.

Selama lima hari ke depan hingga 12 Juli 2026, pameran ini kembali menjadi titik temu utama bagi para pelaku industri bahan bangunan, arsitektur, desain interior, dan konstruksi untuk memperkenalkan inovasi terbaru, memperluas jejaring bisnis, sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional.

Sebagai salah satu pameran industri bangunan terbesar di Indonesia, IndoBuildTech Expo Part 1 2026 menghadirkan lebih dari 550 peserta pameran dari 11 negara, yaitu Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Vietnam, Kanada, Malaysia, India, Hong Kong, dan Filipina.

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Berlangsung selama 5 hari, IndoBuildTech Expo Part 1 2026 menghadirkan beragam inovasi di bidang material bangunan, teknologi konstruksi, arsitektur, desain interior, hingga solusi pembangunan berkelanjutan yang menjawab kebutuhan industri masa kini.

Pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai inovasi dari perusahaan dan merek terkemuka seperti Taco, Dekkson, Kohler, RB Shera, In-lite, Tostem, Paloma, Hellenoz, serta ratusan peserta lainnya yang menghadirkan solusi untuk hunian, bangunan komersial, maupun proyek konstruksi berskala besar.

Opening Ceremony IndoBuildTech Expo Part 1 2026 secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Acara tersebut turut didampingi oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI, Bapak Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI, Ibu Diana Kusumastuti, Ketua Umum, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Bapak Erie Heryadi, Ketua Umum Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Bapak Rikardo B. Manurung, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Banten, Bapak Ar. Shri Chandra Satryotomo serta Bapak Rafidi Iqra Muhammad, Direktur PT Debindo International Trade and Exhibition.

Dalam sambutanya, Rafidi Iqra Muhammad selaku Direktur PT Debindo International Trade and Exhibition menyampaikan bahwa IndoBuildTech Expo telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pameran produk.