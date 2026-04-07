JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perkuat Kolaborasi & Inovasi Energi, Hydrogen Center Senayan Terima Kunjungan Vietnam Electricity

Selasa, 07 April 2026 – 14:04 WIB
Delegasi Vietnam Electricity (EVN) melakukan kunjungan benchmarking ke Hydrogen Center Senayan PLN Indonesia Power dalam Exchange and Learning Program guna memperkuat kolaborasi dan inovasi energi di Asia Tenggara. Foto dok PLN IP

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power melalui Hydrogen Center Senayan menerima kunjungan delegasi Vietnam Electricity (EVN) dalam kegiatan benchmarking, sebagai bagian dari Exchange and Learning Program between EVN – PLN Indonesia and Its Subsidiaries bertema “Enhancing the Efficiency of Thermal Power Plants” pada Kamis, (2/4).

Acara ini dihadiri oleh Delegasi EVN antara lain Deputy Director Phu My Thermal Power Company EVNGENCO3 Mr. Le Vu Trung, Deputy Director Operation Services Center EVNGENCO3 Mr. Nguyen Xuan Hai, beserta tim.

Sementara dari PLN Group turut hadir Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi Dan Manajemen Energi PT PLN Ricky Cahya Andrian, serta Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok Ary Rachmat.

Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi regional, khususnya dalam pengembangan inovasi energi dan peningkatan efisiensi pembangkit listrik di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menuturkan kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mendorong percepatan transisi energi di Asia Tenggara.

“PLN Indonesia Power terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi transisi energi melalui pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen. Kolaborasi dengan mitra internasional seperti EVN merupakan langkah penting untuk mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan di tingkat global,” ujar Bernadus.

Ary Rachmat berharap kunjungan ini bisa memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar kedua perusahaan.

“Melalui benchmarking ini, kami berharap dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong akselerasi implementasi teknologi hidrogen sebagai bagian dari transformasi pembangkit menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” tutur Ary.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

