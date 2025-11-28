Perkuat Kolaborasi, KB Bank Gelar Economic Outlook 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) menggelar forum ekonomi bertajuk 'Navigating Indonesia's Next Growth Wave: Economic Outlook and Political Landscape 2026', sebuah platform diskusi strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan utama untuk membahas arah ekonomi Indonesia, regional dan global menjelang 2026.

Acara ini menghadirkan Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia; Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara serta analis politik dan ekonomi Burhanuddin Muhtadi sebagai pembicara utama.

Forum juga diperkaya dengan perspektif internasional melalui paparan Mr. Kang Nam Che, Chief of Global Business Group KB Kookmin Bank, serta pandangan industri perbankan domestik dari Kunardy Darma Lie, Direktur Utama KB Bank.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh nasabah prioritas dan korporasi KB Bank, pelaku usaha lintas sektor, akademisi, serta perwakilan regulator dan otoritas keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Para pembicara menilai prospek ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap kuat, ditopang stabilitas makro, arus investasi, serta perluasan basis industri dan hilirisasi.

Namun, tantangan global seperti gejolak geopolitik termasuk dinamika politik domestik, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, volatilitas komoditas, serta perlambatan ekonomi mitra dagang tetap memerlukan kewaspadaan.

Selain itu, restrukturisasi rantai pasok global, transisi energi, dan akselerasi teknologi diharapkan menjadi katalis pertumbuhan baru.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, sektor swasta, lembaga keuangan, dan investor dipandang semakin penting dalam mengamankan momentum ekonomi Indonesia.