Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Kolaborasi LAZ Nasional, Kemenag Evaluasi Implementasi PMA 19/2024

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 10:02 WIB
Perkuat Kolaborasi LAZ Nasional, Kemenag Evaluasi Implementasi PMA 19/2024 - JPNN.COM
Kemenag evaluasi implementasi PMA 19/2024 dan dorong kolaborasi LAZ nasional di Jakarta. Foto: Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan, Pembinaan, dan Pelaporan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kegiatan yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Kolaborasi LAZ Nasional ini berlangsung di Hotel Grand Platinum, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).

Direktur Jenderal Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., menyampaikan bahwa zakat memiliki dua aspek penting, yakni pengumpulan dan pendayagunaan, yang mampu memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan umat.

Baca Juga:

Dia mengingatkan perlunya evaluasi, perbaikan, dan pengawasan dalam tata kelola, kepatuhan, hingga kualitas sumber daya manusia.

“Permohonan uji materi UU Zakat di Mahkamah Konstitusi menjadi momentum penting bagi kita semua untuk bermuhasabah, bersikap dewasa, dan mengokohkan komitmen dalam mengelola zakat sesuai syariat dan regulasi,” ujar Abu Rokhmad.

Dia menekankan bahwa ekosistem zakat nasional bertumpu pada empat pilar utama: LAZ sebagai operator, regulasi sebagai pedoman, pemerintah sebagai pembina sekaligus pengawas, serta masyarakat sebagai pendukung dan penerima manfaat.

Baca Juga:

Keempatnya, menurutnya, harus saling menguatkan agar tata kelola zakat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Dr. H. Waryono, S.Ag., M.Ag., memaparkan hasil evaluasi awal implementasi PMA 19/2024.

Kemenag evaluasi implementasi PMA 19/2024 dan dorong kolaborasi LAZ nasional di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LAZ nasional  Kemenag  UU Zakat  Uji Materi  uji materi uu zakat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp