Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perkuat Kolaborasi, SKK Migas Jabanusa Gandeng Media di Jawa dan Bali

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 14:33 WIB
Perkuat Kolaborasi, SKK Migas Jabanusa Gandeng Media di Jawa dan Bali - JPNN.COM
SKK Migas Jabanusa dan KKKS ajak media perkuat kolaborasi untuk dorong kemajuan industri hulu migas. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SURABAYA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar lokakarya bersama media di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kegiatan yang dihadiri oleh 76 pemimpin redaksi ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara industri hulu migas dan media massa.

Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan pentingnya kemitraan dengan media dalam mendukung keberlanjutan industri migas nasional.

Baca Juga:

“Mari kita perkuat kolaborasi selama ini, kami pun terbuka untuk terus mendapat masukan dan berkomunikasi,” ujarnya dalam kegiatan yang juga dihadiri perwakilan KKKS, baru-baru ini.

Menurut Anggono, media memiliki peran strategis sebagai sumber informasi terpercaya sekaligus fasilitator dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kegiatan industri migas.

Dukungan media dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan, khususnya di wilayah operasi perusahaan migas.

Baca Juga:

Selain membahas peran media dalam mendorong industri hulu migas, kegiatan ini juga menyoroti tantangan media di era digital dan kecerdasan artifisial.

SKK Migas menghadirkan pakar media Riza Primadi sebagai narasumber utama, yang berbagi strategi pengembangan media di tengah transformasi teknologi.

SKK Migas Jabanusa dan KKKS ajak media perkuat kolaborasi untuk dorong kemajuan industri hulu migas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SKK Migas Jabanusa  industri migas  SKK Migas  Media 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp