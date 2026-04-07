Perkuat Komitmen Bisnis Syariah Herbalife Terapkan Sertifikasi PLBS MUI

jpnn.com, JAKARTA - Herbalife Indonesia menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik bisnis berbasis syariah melalui penerapan Sertifikasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sertifikasi ini dinilai menjadi salah satu pendorong penting bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

"Sertifikasi PLBS memperkuat fondasi operasional perusahaan sekaligus memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam," kata Direktur dan General Manager Herbalife Indonesia, Oktrianto Wahyu Jatmiko, Selasa (7/4).

Baca Juga: Herbalife Customer Fair Sukses Gaet 36 Ribu Peserta di 118 Kota

Dia menjelaskan sejak memperoleh sertifikasi tersebut satu tahun lalu, tingkat kepercayaan di kalangan distributor mengalami peningkatan yang signifikan.

“Kami melihat optimisme yang kuat di seluruh jaringan kami. Sertifikasi PLBS memberikan arah yang lebih jelas bagi pertumbuhan di Indonesia, di mana konsumen sangat menghargai produk halal dan praktik bisnis yang etis,” ujarnya.

Pertumbuhan perusahaan juga didukung oleh inovasi produk nutrisi berkualitas tinggi, dukungan personal dari para distributor, serta edukasi gaya hidup sehat yang terus dilakukan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah Herbalife Indonesia, M Bukhori Muslim, menegaskan bahwa evaluasi rutin terus dilakukan untuk memastikan seluruh model bisnis perusahaan tetap selaras dengan prinsip syariah.

Dia menjelaskan bahwa sistem bisnis Herbalife telah dirancang agar bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) maupun maysir (perjudian), yang dilarang dalam praktik ekonomi Islam.