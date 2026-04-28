JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perkuat Komitmen Lingkungan di Hari Bumi, PalmCo Bakal Tanam 50 Ribu Pohon

Selasa, 28 April 2026 – 20:32 WIB
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa saat memperingati Hari Bumi 2026 dengan penanaman pohon baru-baru ini. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Bumi 2026 dimanfaatkan Subholding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menargetkan penanaman 50 ribu pohon sepanjang tahun ini.

Bertajuk “One Man One Tree” program itu akan disebar ke berbagai wilayah operasional, dari Aceh hingga Kalimantan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyatakan langkah tersebut bagian dari upaya dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan kelestarian lingkungan, sekaligus implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut dia, program ini dirancang tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh karyawan hingga ke tingkat unit terkecil.

“Program ‘One Man One Tree’ ini adalah langkah nyata untuk memastikan bumi tetap menjadi penopang kehidupan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberlanjutan di masa depan,” ujar Jatmiko dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Target 50.000 pohon pada 2026 mencerminkan keberlanjutan dan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Pada 2024, PalmCo mencatat penanaman 8.750 pohon, lalu meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025. 

Sehingga total hingga tahun ini Perusahaan menyasar lebih dari 76 ribu pohon telah ditanam di berbagai wilayah operasional perusahaan di Indonesia.

TAGS   PalmCo  Hari Bumi  Lingkungan Hidup  Lingkungan  pohon 
