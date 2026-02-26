Perkuat Komitmen Sosial, PIK2 Gelar Mudik Gratis 2026 Tujuan 5 Kota di Jawa

jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menggelar program Mudik Gratis 2026 bagi warga yang hendak berlebaran di kampung halaman.

Tahun ini, pengembang kawasan mandiri terintegrasi itu menyediakan angkutan mudik gratis bagi pemudik tujuan beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bagi PIK2, menggelar mudik gratis sebagai realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bukanlah sekadar aktivitas seremonial.

Di kawasan PIK2, pendekatan tersebut diwujudkan melalui program konkret yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, termasuk dengan menyelenggarakan Mudik Gratis 2026 hasil kolaborasi CSR PIK2 dan Karang Taruna Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Program itu membuka akses perjalanan tanpa biaya menuju lima kota di Pulau Jawa, yakni Semarang, Solo, Yogyakarta (Jalur Selatan), Wonogiri, dan Surabaya.

Masa pendaftaran bagi calon peserta Mudik Gratis PIK2 berlangsung pada 25 Februari hingga 7 Maret 2026, sedangkan keberangkatannya dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret 2026 pukul 09.00 WIB dari Halaman Masjid Al-Ikhlas PIK.

Inisiatif tersebut dinilai memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Pertama, meringankan beban biaya transportasi masyarakat, terutama bagi pekerja informal dan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah yang kerap terdampak kenaikan tarif menjelang musim mudik.