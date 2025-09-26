Perkuat Kompetensi ASN & Dosen, MAXY Academy Rutin Gelar Training Teknologi AI

jpnn.com, JAKARTA - MAXY Academy berkomitmen mendukung transformasi digital nasional melalui program rutin Free AI Training, salah satunya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Dosen di seluruh Indonesia.

Co-Founder & CTO MAXY Academy Andy Febrico Bintoro mengatakan program ini secara spesifik menargetkan dosen dan ASN sebagai upaya strategis untuk mempercepat adopsi dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) di sektor publik dan pendidikan tinggi.

“Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam, mulai dari dasar-dasar AI hingga aplikasinya dalam pengambilan keputusan dan pengembangan kurikulum,” ungkap Andy dikutip, Jumat (26/9).

Menurut dia, inisiatif ini berakar pada keyakinan bahwa ASN dan dosen adalah kunci untuk menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih efisien dan melahirkan talenta AI masa depan.

MAXY Academy melihat ini sebagai investasi jangka panjang bagi daya saing digital Indonesia.

Andy menyebut teknologi AI akan menjadi the next thing sama seperti zaman dulu Microsoft Excel, PowerPoint, menjadi suatu yang wajib diajarkan.

Kemudian hari-hari ini semua melihat bahwa coding menjadi wajib diajarkan, maka di beberapa negara ini sudah wajib sejak sekolah dasar.

“AI akan menjadi sesuatu yang wajib diajarkan juga dalam beberapa tahun ke depan, yang perlu digaris bawahi disini adalah semua orang bisa membuat AI, bukan hanya menggunakan AI dengan BYO AI,” ucap Andy.