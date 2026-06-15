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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Komunikasi Publik, Waka BGN Agustina Arumsari Sekaligus Jadi Jubir BGN

Senin, 15 Juni 2026 – 21:31 WIB
Perkuat Komunikasi Publik, Waka BGN Agustina Arumsari Sekaligus Jadi Jubir BGN - JPNN.COM
Kepala BGN Nanik S Deyang. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang resmi menunjuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara (Jubir) BGN.

Penunjukan tersebut dilakukan seusai rapat kerja tertutup antara BGN dan Komisi IX DPR RI yang membahas pagu anggaran BGN Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Nanik menjelaskan penunjukan juru bicara merupakan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja tersebut.

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Kehadiran juru bicara dinilai penting untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus memastikan penyampaian informasi kepada publik berjalan lebih terarah dan efektif.

"Dalam rapat tadi kami menerima berbagai masukan yang konstruktif dari Komisi IX DPR RI. Salah satunya terkait pentingnya penguatan fungsi komunikasi publik di lingkungan BGN,” ujar Nanik.

Menurut Nanik, BGN saat ini menjalankan berbagai program strategis yang menjadi perhatian masyarakat luas sehingga diperlukan saluran komunikasi resmi yang dapat menjelaskan kebijakan, capaian program, maupun perkembangan terkini secara cepat dan akurat.

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"Karena itu kami memutuskan menunjuk Ibu Agustina Arumsari sebagai Jubir BGN. Kami berharap fungsi komunikasi publik BGN makin kuat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat,” kata Nanik.

Sebagai Wakil Kepala BGN Agustina dinilai memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap arah kebijakan, program kerja serta berbagai isu strategis yang menjadi fokus lembaga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang resmi menunjuk Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara (Jubir) BGN.

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TAGS   BGN  Program makan bergizi gratis  program MBG  Komunikasi  Komunikasi Publik 
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