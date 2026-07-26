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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Konektivitas Perbatasan, BNPP & DPRD Kaltara Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Krayan

Minggu, 26 Juli 2026 – 09:21 WIB
Perkuat Konektivitas Perbatasan, BNPP & DPRD Kaltara Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Krayan - JPNN.COM
BNPP RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Utara guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, di Jakarta, Jumat (24/7). Foto: Humas BNPP

jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait dalam mendorong percepatan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan.

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Perkuat Konektivitas Perbatasan, BNPP &amp; DPRD Kaltara Bahas Percepatan Pembangunan Jalan Krayan

BNPP RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Utara guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, di Jakarta, Jumat (24/7). Foto: Humas BNPP

Audiensi dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara H. Sap'I, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, perwakilan DPRD Kabupaten Nunukan, Camat Krayan Selatan, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara.

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Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menjelaskan bahwa audiensi membahas kondisi infrastruktur jalan di wilayah Krayan yang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena sebagian besar ruas jalan masih berupa jalan tanah.

“Sekitar 80 persen ruas jalan di Krayan masih berupa jalan tanah. Saat musim hujan, kondisi tersebut menyebabkan akses menjadi sangat sulit dilalui,” ujar Amrullah.

BNPP RI bersama DPRD Kaltara membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

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TAGS   BNPP  BNPP RI  Kawasan Perbatasan  Nunukan 
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