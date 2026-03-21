JPNN.com - Ekonomi - Industri

Perkuat Kontribusi Ekonomi, MIND ID Dorong Keterbukaan Data Lewat Forum TAKJIL

Sabtu, 21 Maret 2026 – 13:29 WIB
Perkuat Kontribusi Ekonomi, MIND ID Dorong Keterbukaan Data Lewat Forum TAKJIL - JPNN.COM
Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) resmi mendukung program TAKJIL (Takaran Jilid Sektor Strategis) sebagai forum bedah data kebijakan sektor mineral dan batu bara (minerba). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) resmi mendukung program TAKJIL (Takaran Jilid Sektor Strategis) sebagai forum bedah data kebijakan sektor mineral dan batu bara (minerba).

Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan strategis pemerintah didasarkan pada rasionalisasi data yang transparan demi menghadirkan nilai tambah yang inklusif bagi masyarakat luas.

Berdasarkan data BPS yang dipaparkan Kementerian ESDM, subsektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar Rp 2.198 triliun atau 10,5% terhadap PDB Indonesia pada 2023.

Namun, angka ini terkoreksi menjadi 8,75% pada 2024. Penurunan ini memicu urgensi rekalibrasi kebijakan berbasis data agar kontribusi sektor ini kembali menguat

Division Head Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, menegaskan bahwa TAKJIL adalah ruang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif.

“TAKJIL adalah ruang terbuka. Kami mengajak semua pihak untuk memahami, bukan sekadar menerima, setiap kebijakan yang kami ambil,” ujar Selly dalam keterangan tertulisnya.

“Kami selalu mendukung narasi konstruktif yang berlandaskan data sehingga kita bisa melangkah bersama menuju masa depan yang lebih maju,” tambahnya.

Forum ini juga menyoroti keberhasilan kebijakan larangan ekspor mineral mentah (hilirisasi) sejak 2020. Dengan cadangan nikel mencapai 55 juta ton, Indonesia kini menguasai sekitar 59,5% produksi nikel global dan mulai membangun ekosistem baterai kendaraan listrik (EV battery) di Karawang.

MIND ID resmi mendukung program TAKJIL (Takaran Jilid Sektor Strategis) sebagai forum bedah data kebijakan sektor mineral dan batu bara (minerba).

