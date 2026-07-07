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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perkuat Kualitas Layanan, Lalamove Tingkatkan Keterampilan Komunikasi Mitra Driver

Selasa, 07 Juli 2026 – 05:57 WIB
Perkuat Kualitas Layanan, Lalamove Tingkatkan Keterampilan Komunikasi Mitra Driver - JPNN.COM
Lalamove Driver Academy dengan workshop bertajuk "Sapa Santun, Rezeki Lancar: Seni Komunikasi ala Mitra Driver Teladan". Foto: dok LM

jpnn.com, JAKARTA - Kemampuan komunikasi kini menjadi kompetensi penting bagi mitra driver dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lalamove Indonesia, platform pengiriman dan transportasi on-demand terkemuka, kembali menghadirkan Lalamove Driver Academy melalui workshop bertajuk "Sapa Santun, Rezeki Lancar: Seni Komunikasi ala Mitra Driver Teladan", yang diikuti oleh 50 mitra driver Lalamove wilayah Jabodetabek

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Lalamove Indonesia dalam memberdayakan mitra melalui pengembangan kompetensi yang tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga keterampilan interpersonal yang relevan dengan kebutuhan industri logistik saat ini.

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Andito B. Prakoso, Managing Director Lalamove Indonesia mengatakan bahwa pengembangan kompetensi mitra merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem logistik yang berkelanjutan.

“Di Lalamove, kami percaya bahwa layanan logistik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pengiriman, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara mitra dan pelanggan. Karena itu, kami terus berinvestasi dalam pengembangan kompetensi mitra, termasuk keterampilan komunikasi yang mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus memperkuat profesionalisme mereka," ujar Andito.

Menurutnya, keterampilan komunikasi merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya mendukung aktivitas mitra di platform Lalamove, tetapi juga menjadi kompetensi yang relevan bagi pengembangan karier mereka di masa depan.

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Dalam workshop ini, para peserta memperoleh pelatihan mengenai komunikasi yang efektif dengan pelanggan, membangun rasa percaya diri, teknik penyampaian informasi yang jelas, hingga penanganan konflik secara profesional.

Materi disampaikan oleh Kemal Mochtar, Founder Kemal Speaking Camp sekaligus praktisi public speaking, radio announcer dan TV presenter, yang berbagi pengalaman mengenai pentingnya komunikasi sebagai modal utama dalam menghadirkan pelayanan prima.

Lalamove juga mendorong pentingnya budaya komunikasi yang santun, inklusif, dan penuh rasa hormat kepada seluruh pelanggan.

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TAGS   LalaMove  industri logistik  layanan logistik  distribusi 
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