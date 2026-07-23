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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perkuat Layanan, BRI Life dan Bali International Hospital Jalin Kerja Sama

Kamis, 23 Juli 2026 – 17:22 WIB
Perkuat Layanan, BRI Life dan Bali International Hospital Jalin Kerja Sama - JPNN.COM
PT Asuransi BRI Life bersama Bali International Hospital (BIH) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat sinergi antara sektor asuransi jiwa dan layanan kesehatan. Foto dok BRI Life

jpnn.com, BALI - PT Asuransi BRI Life bersama Bali International Hospital (BIH) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat sinergi antara sektor asuransi jiwa dan layanan kesehatan.

Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi pemegang polis BRI Life sekaligus mendukung pengembangan layanan kesehatan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan selain menyediakan perlindungan finansial, BRI Life selalu memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk fokus pada pemulihan, dengan mengetahui bahwa mereka memiliki mitra tepercaya yang mendampingi mereka di saat-saat paling dibutuhkan dalam hidup.

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"Kolaborasi dengan Bali International Hospital ini mencerminkan visi BRI Life untuk bersama-sama menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses, andal, dan berpusat pada kebutuhan setiap pasien," tutur dia.

Kerja sama ini kata Aris bertujuan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang terintegrasi, di mana pasien akan mendapatkan layanan medis berkualitas didukung oleh solusia suransi yang efisien.

"Dengan demikian, pasien beserta keluarga dapat sepenuhnya fokus pada proses pemulihan," imbuhnya.

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President Director, Bali International Hospital Dr Noel Yeo menyampaikan kerja sama ini sejalan dengan visi Bali International Hospital untuk menyediakan layanan medis yang terintegrasi, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, termasuk para pemegang polis BRI Life.

"Kemitraan dengan BRI Life merupakan langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Melalui kolaborasi ini, kami berharap pemegang polis BRI Life dapat memperoleh pengalaman layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari proses administrasi hingga pelayanan medis yang aman, nyaman, dan berstandar internasional," tegas Noel.(chi/jpnn)

BRI Life selalu memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk fokus pada pemulihan.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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TAGS   BRI Life  nasabah BRI Life  Bali International Hospital  Asuransi BRI Life 
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