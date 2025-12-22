Perkuat Layanan di 20 Kota, IFG Life Bayar Klaim Rp23,1 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menghadirkan akses pengajuan klaim melalui Customer Center dan kantor representatif yang tersebar di 20 kota di berbagai wilayah Indonesia.

Pemegang polis IFG Life bisa mengajukan klaim secara langsung di kantor representatif terdekat di kotanya, maupun dengan mengirimkan kelengkapan dokumen klaim ke Customer Center IFG Life di Graha CIMB Niaga, Jenderal Sudirman, Jakarta.

Direktur Keuangan Merangkap Plt. Direktur Operasional IFG Life, Ryan Diastana Firman menuturkan seluruh proses pengajuan klaim IFG Life dilakukan tanpa biaya tambahan apa pun.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya IFG Life memastikan hak pemegang polis dapat diakses dengan mudah, di mana pun mereka berada.

Ryan menjelaskan kemudahan akses klaim merupakan wujud nyata komitmen IFG Life dalam memberikan pelayanan kepada para pemegang polisnya.

"IFG Life senantiasa menghadirkan proses klaim yang mudah, sederhana, dan dapat diakses di berbagai daerah di Indonesia, agar pemegang polis dapat merasakan manfaat perlindungan tanpa hambatan. Tentu, pengajuan klaim ini tidak dipungut biaya apa pun. Sejak berdiri hingga November 2025, IFG Life telah membayarkan klaim sebesar Rp23,1 T," ujar Ryan.

Lebih dari sekadar memberikan kemudahan pengajuan klaim, IFG Life juga senantiasa menjadi mitra perlindungan jangka panjang bagi para pemegang polisnya.

Melalui tenaga pemasar yang siap memberikan rekomendasi solusi produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pemegang polis, demi masa depan yang lebih aman dan terencana.