Perkuat Layanan di Jatim, Epson Dirikan Solution Center di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Epson Indonesia kembali melakukan ekspansi dengan membuka Epson Solution Center di Surabaya, Jawa Timur.

Store itu merupakan sebuah pusat solusi terintegrasi yang menghadirkan berbagai inovasi teknologi terkini untuk mendukung kebutuhan bisnis dan industri di wilayah Jawa Timur.

Berlokasi di Jl. Raya Gubeng No. 62 Surabaya, kehadiran Epson Solution Center itu menjadi langkah strategis perusahaan dalam mendekatkan teknologi kepada pelanggan, sekaligus memberikan pengalaman langsung melalui demonstrasi produk dan konsultasi bersama tim ahli Epson.

Managing Director Epson Indonesia, Ng Ngee Khiang mengungkapkan pembukaan layanan baru itu merupakan langkah nyata Epson untuk semakin mendekatkan inovasi kepada pelanggan, khususnya di wilayah Jawa Timur yang memiliki potensi bisnis yang sangat dinamis.

"Kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar teknologi—kami ingin menciptakan ruang di mana pelanggan dapat merasakan langsung bagaimana solusi Epson dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, sekaligus mendukung praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,” ujar Ng Ngee Khiang.

Epson Solution Center Surabaya menjadi bukti komitmen Epson Indonesia untuk:

1. Mendekatkan Solusi Teknologi – menyediakan akses langsung ke produk dan konsultasi profesional.

2. Memberikan Pengalaman Interaktif – memungkinkan pelanggan mengeksplorasi inovasi secara langsung sebelum mengambil keputusan bisnis.