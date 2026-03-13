Perkuat Layanan Kesehatan Keluarga, Bumame Ekspansi ke Makassar dan Gandeng Imuni

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi layanan kesehatan di Indonesia kini makin berfokus pada pendekatan preventif (preventive care) dan kemudahan akses.

Menjawab tantangan tersebut, Bumame secara resmi memperluas jangkauan layanannya dengan fokus pada segmen kesehatan keluarga, khususnya kesehatan ibu (maternity) dan anak.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi bersama penyedia layanan vaksinasi anak, Imuni, serta kemitraan dengan ahli fertilitas terkemuka, Prof. Dr. dr. Nusratuddin Abdullah, Sp.OG, Subsp. F.E.R(K), MARS, dari Nusraya Fertility Center (Nusraya IVF).

Kerja sama tersebut bertujuan mengembangkan laboratorium patologi yang berlokasi di Astra Medic Clinic (AMC), Makassar.

Mulai Februari 2026, Bumame resmi mengoperasikan laboratorium patologi di Astra Medic Clinic, Makassar.

Sebagai salah satu pusat layanan pre-kehamilan dan IVF (bayi tabung) terkemuka di Indonesia bagian timur, kehadiran laboratorium Bumame diharapkan memberikan hasil diagnostik yang lebih presisi dan komprehensif.

"Presisi hasil laboratorium merupakan kunci krusial dalam keberhasilan program kehamilan," kata CEO Bumame, James Andrew Wihardja di Jakarta, Kamis (12/3).

Dengan kolaborasi ini, masyarakat di Makassar dan kota-kota lain di Indonesia Timur kini memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan diagnostik berkualitas tinggi tanpa harus ke luar pulau.