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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Perkuat Layanan Kesehatan Nasional, Brawijaya Hospital Hadirkan 4 Pusat Unggulan 

Senin, 15 Juni 2026 – 10:20 WIB
Perkuat Layanan Kesehatan Nasional, Brawijaya Hospital Hadirkan 4 Pusat Unggulan  - JPNN.COM
Brawijaya Hospital menghadirkan kembali empat layanan kesehatan unggulan berbasis Center of Excellence (CoE). Foto: Tim Brawijaya Hospital

jpnn.com, JAKARTA - Brawijaya Hospital menghadirkan kembali empat layanan kesehatan unggulan berbasis Center of Excellence (CoE) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan modern.

Inovasi itu ditujukan untuk memberikan standar pelayanan internasional bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun empat pusat layanan unggulan tersebut meliputi BraveHeart Center, Orthopedic Center Brawijaya, Jakarta Gynecology Center (JGC), dan Benih IVF Center.

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Kehadiran empat Center of Excellence tersebut menjadi langkah strategis Brawijaya Hospital dalam menjawab tantangan layanan kesehatan spesialistik yang kian kompleks.

Pihak rumah sakit mengedepankan pendekatan pelayanan terintegrasi guna memastikan efektivitas penanganan medis.

Selain integrasi layanan, pusat unggulan itu juga mengandalkan pemanfaatan teknologi modern serta dukungan penuh dari tim medis multidisiplin.

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Inisiatif Brawijaya Hospital itu mendapat apresiasi dari tokoh nasional Sandiaga Salahuddin Uno.

Sandiaga menyatakan dukungannya terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Brawijaya Hospital menghadirkan kembali empat layanan kesehatan unggulan berbasis Center of Excellence (CoE).

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TAGS   brawijaya hospital  Layanan Kesehatan  Sandiaga Uno  tenaga medis 
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