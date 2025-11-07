Close Banner Apps JPNN.com
Perkuat Layanan Klaim, Jasindo Bayar Rp 1,23 Triliun hingga Kuartal III 2025

Jumat, 07 November 2025 – 12:47 WIB
Perkuat Layanan Klaim, Jasindo Bayar Rp 1,23 Triliun hingga Kuartal III 2025
Gedung Asuransi Jasindo. Foto dok Jasindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepercayaan tertanggung melalui pelayanan klaim yang responsif, transparan, dan berintegritas.

Hingga kuartal III 2025, Jasindo telah menyelesaikan pembayaran klaim senilai Rp1,23 triliun, mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi hak pemegang polis.

Meski nilai tersebut menurun 22% secara tahunan (year-on-year/YoY), penurunan ini dinilai positif karena mencerminkan hasil dari pengendalian risiko klaim yang lebih ketat serta penerapan kebijakan underwriting selektif.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi Jasindo untuk menjaga stabilitas portofolio risiko dan kinerja bisnis jangka panjang.

Sekretaris Perusahaan Jasindo, Brellian Gema, menyampaikan bahwa perusahaan terus memastikan seluruh klaim diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menjaga keseimbangan antara pelayanan klaim yang optimal dan manajemen risiko yang prudent. Setiap klaim kami layani dengan prinsip profesionalisme dan tanggung jawab penuh,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Brellian menjelaskan bahwa penerapan strategi underwriting selektif, efisiensi operasional, dan pendekatan risk management partnership menjadi pilar utama dalam menjaga kualitas bisnis Jasindo.

Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas risiko, potensi profitabilitas jangka panjang, dan kepatuhan pada prinsip underwriting yang sehat dilakukan di setiap proses bisnis.

Jasindo tetap jaga kepercayaan tertanggung lewat layanan klaim responsif dan manajemen risiko ketat.

