 Perkuat Layanan Wealth Management, BNI Emerald Center Central Park Hadir Lebih Personal

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat strategi pengembangan layanan wealth management melalui re-opening BNI Emerald Center di Central Park, Jakarta.

Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan proposisi nilai dan kedekatan layanan bagi nasabah prioritas kategori High Net Worth Individual (HNWI) melalui pendekatan advisory yang lebih personal dan terintegrasi.

Senior Executive Vice President (SEVP) Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, pembukaan kembali Emerald Center Central Park merupakan bagian dari strategi transformasi cabang dalam menghadirkan layanan finansial premium yang lebih modern dan berbasis konsultasi.

“Bagi BNI, layanan perbankan premium bukan semata tentang produk, tetapi tentang kedekatan, pemahaman, dan kehadiran pada momen yang tepat,” ujar Steven dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kawasan Central Park dipilih karena memiliki dinamika aktivitas dan gaya hidup yang tinggi serta menjadi bagian dari keseharian nasabah BNI Private dan BNI Emerald.

Oleh karena itu, kehadiran Emerald Center di lokasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih relevan dan mudah dijangkau oleh nasabah prioritas.

Emerald Center Central Park dirancang dengan konsep modern dan elegan, tetap mengedepankan kenyamanan dan privasi.

BNI menempatkan fungsi Expert Advisory sebagai inti layanan, melalui ruang diskusi eksklusif yang memungkinkan nasabah berinteraksi secara mendalam dengan Relationship Manager dan Investment Specialist dalam merancang solusi keuangan yang selaras dengan tujuan hidup dan perencanaan jangka panjang.