Perkuat Lini Serang, Persik Rekrut Gelandang Uruguay Adrian Luna

jpnn.com, KEDIRI - Menjelang putaran kedua BRI Super League 2025/2026, Persik Kediri merekrut gelandang serang asal Uruguay Adrian Luna.

Kedatangan Adrian diharapkan memperkuat lini serang klub kebanggaan Kota Kediri itu.

Adrian Luna mengatakan bergabung dengan Persik Kediri adalah kesempatan yang bagus.

Dia ingin memperkuat tim dan menunjukkan prestasi terbaiknya bersama Persik.

"Ini akan menjadi pengalaman yang berbeda bagi saya, negara yang berbeda, kultur yang berbeda. itu bagus, saya senang berada di sini," ujar pemain berusia 33 tahun tersebut di Kediri, Sabtu.

Adrian selama tiga tahun terakhir bermain di kompetisi sepak bola India bersama Kerala Blasters FC. Ia merupakan sosok penting bagi tim tersebut.

Selama kompetisi tersebut, Adrian mencatatkan 87 penampilan, 15 gol dan 27 assist. Selain itu, ia juga mengemban tugas sebagai kapten.

Adrian Luna juga pernah ikut kompetisi sepakbola Australia bersama Melbourne City FC dan membantu mengantar klub tersebut juara pada musim 2020/2021.