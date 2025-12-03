Perkuat Lini Trail Running, Ortuseight Perkenalkan Seri Rinjani

jpnn.com, JAKARTA - Rekam jejak kategori running memantapkan produsen peralatan olahraga lokal PT Vita Nova Atletik, melalui brand Ortuseight-Running menghadirkan kejutan besar dengan meluncurkan artikel premium pada lini trail running shoes, Rinjani.

Dengan desain yang tangguh, teknologi adaptif, dan konstruksi yang dipahat khusus untuk menghadapi kondisi ekstrem, seri terbaru kali ini menegaskan komitmen Ortuseight untuk menjawab kebutuhan komunitas trail runner yang kian berkembang di Indonesia.

“Kehadiran seri ini menandai langkah penting, karena selain menjadi simbol ekspansi visioner Ortuseight dalam menembus pasar trail running dan trekking, juga sekaligus menunjukan effort Ortuseight untuk merespons kebutuhan nyata komunitas akan produk lokal berkualitas," ungkap Yuda Amardika perwakilan Ortuseight-Running dalam keterangan resmi.

"Born from the Earth, Built for the Ascent. Didesain untuk mereka yang tak hanya berlari, tapi gigih menaklukkan medan. Dengan outsole Vibram yang menggigit setiap bebatuan dan konstruksi tangguh di setiap inci, Trail Run Rinjani siap menemani langkahmu dari tanah ke puncak," lanjut akun resmi Ortuseight.

Lebih dalam, Rinjani hadir dengan desain yang ringan dan modern, ditujukan bagi pelari yang membutuhkan kelincahan di jalur trail dengan variasi medan.

Upper menggunakan material mesh berteknologi breathable dengan lapisan pelindung tipis yang tetap menjaga daya tahan tanpa menambah beban berlebih, menghasilkan sepatu yang responsif namun tetap tangguh.

Siluetnya dibuat lebih streamline dengan detail panel minimalis, menghadirkan tampilan yang sleek sekaligus adaptif terhadap pergerakan kaki. Elemen desain seperti toe cap protektif dan midsole berprofil rendah mempertegas fungsinya sebagai sepatu yang siap menaklukkan tanjakan curam maupun turunan teknikal.

Sementara penggunaan aksen warna kontras di beberapa area memperkuat kesan energik dan progresif, menjadikan Rinjani sebagai representasi trail shoes serbaguna yang memadukan gaya modern dengan ketangguhan khas Ortuseight.