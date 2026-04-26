Perkuat Literasi Keuangan, BRI Life Hadirkan Wealth and Tax Excellence 2026 di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - BRI Life bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan literasi keuangan nasabah melalui kanal Bisnis Bancassurance, dengan mengadakan kegiatan Wealth and Tax Excellence 2026 yang digelar di Surabaya, Rabu (22/4).

Kegiatan Customer Gathering ini menghadirkan nasabah prioritas BRI Sentra Layanan Prioritas (SLP) Surabaya Kaliasin, dalam sebuah forum edukatif yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif, terkait pengelolaan kekayaan dan perencanaan pajak.

Direktur BRI Life Sutadi mengatakan peran asuransi semakin strategis dalam mendukung perencanaan keuangan jangka panjang nasabah, tidak hanya sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai bagian dari optimalisasi aset.

“BRI Life berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang relevan dengan kebutuhan nasabah, sekaligus memberikan nilai tambah melalui edukasi finansial yang aplikatif. Kami ingin memastikan nasabah dapat merencanakan keuangan secara lebih matang dan berkelanjutan,” ujar Sutadi.

Selanjutnya, Regional Consumer Banking Head BRI Tri Prasetyo Hadi Nugroho menyampaikan sinergi antara BRI dan BRI Life menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan finansial yang terintegrasi, khususnya bagi nasabah prioritas yang membutuhkan solusi yang semakin komprehensif di tengah dinamika ekonomi.

Kegiatan Wealth and Tax Excellence 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian program Customer Gathering BRI Life bersama nasabah prioritas Bank BRI, yang direncanakan akan digelar di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, di antaranya Cirebon, Jember, Bandung, Pekanbaru dan Semarang.

Melalui inisiatif ini BRI Life bersama BRI berharap dapat terus memperkuat hubungan dengan nasabah, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan.(chi/jpnn)