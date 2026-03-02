Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over

Senin, 02 Maret 2026 – 16:55 WIB
Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over
Perkuat literasi keuangan, JULO menggandeng Ringkas untuk edukasi KPR take over. Foto: JULO

jpnn.com, JAKARTA - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) terus memperkuat perannya dalam mendorong literasi keuangan di Indonesia.

Melalui program edukasi NGOPLING (Ngobrol Penting), JULO berkolaborasi dengan Ringkas untuk membagikan wawasan dan pengetahuan terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

KPR merupakan salah satu keputusan finansial besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu didukung dengan literasi yang memadai agar kredit dapat dikelola secara sehat dan berkelanjutan.

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia masih berada di kisaran 66%. Tak hanya itu, tingkat inklusi di wilayah pedesaan masih tertinggal di angka 59,6%.

Merespons kebutuhan tersebut, JULO menggelar kegiatan literasi secara daring dan berhasil menjangkau peserta di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara.

Dilaksanakan pada Februari 2026 dengan tema "Panduan KPR Terbaru: Kiat Dapat Cicilan Ringan, Keuangan Aman", JULO dan Ringkas memberikan pemahaman komprehensif mengenai cara kerja KPR, risiko serta perhitungan bunga jangka panjang, hingga strategi menjaga cicilan tetap terjangkau melalui skema KPR take over.

Dalam sesi edukasi, peserta dibekali simulasi nyata perhitungan KPR dan KPR take over yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini.

"Saat mencicil KPR, jangan khawatir saat memasuki fase floating rate. Ada solusi untuk mengembalikan lagi ke suku bunga seperti awal melalui KPR take over. Ini bisa menjadi strategi untuk menyesuaikan cicilan agar kondisi finansial tetap sehat," ujar Business Development & Mortgage Strategist Ringkas Devie Fibtarica selaku narasumber kegiatan.

JULO berkolaborasi dengan Ringkas membagikan wawasan dan pengetahuan terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

TAGS   Julo  KPR  literasi keuangan  fintech 
