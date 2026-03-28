Perkuat Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Sumsel Pimpin Tanam Padi Serentak di Banyuasin

jpnn.com, BANYUASIN - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Dr.H. Herman Deru memimpin langsung kegiatan tanam padi serentak di lahan cetak sawah rakyat di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Jumat (27/3).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Sumsel sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama nasional. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Banyuasin Askolani, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, serta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Herman Deru menegaskan semangat petani dan dukungan berbagai pihak harus terus dijaga agar produksi pangan di Sumsel dapat terus meningkat.

“Hari ini menjadi momen bersejarah. Semangat petani dan daerah harus terus dijaga agar kita tidak terlena di zona nyaman. Kita harus terus berbuat dan meningkatkan produksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan dari total alokasi 33 ribu hektare program cetak sawah berdasarkan survei investigasi desain, Provinsi Sumsel telah berhasil merealisasikan sekitar 18 ribu hektare pada tahun 2025, meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi lahan yang tergenang akibat banjir.

“Ini berkat kerja keras kepala daerah, TNI, dan para petani. Hari ini menjadi momentum penanaman padi serentak di lahan hasil cetak sawah tersebut. Kita harapkan produksi terus meningkat dan posisi Banyuasin sebagai daerah peringkat pertama produksi tetap terjaga, bahkan meningkat,” katanya.

Ia juga menyampaikan secara nasional Sumsel berada di peringkat ketiga dalam peningkatan produksi pangan. Ia optimistis Sumsel akan terus berperan sebagai penyangga pangan nasional.

“Terima kasih kepada Menteri Pertanian RI atas perhatian besar kepada Sumsel. Kami bersama TNI dan seluruh pihak akan terus mengawal agar Sumsel tetap menjadi penyuplai sekaligus penyangga pangan nasional,” tegasnya.