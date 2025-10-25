Perkuat Mutu Pendidikan, 50 Madrasah di Jepara Terima Bantuan Laptop

jpnn.com, JEPARA - Sebanyak 50 madrasah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menerima bantuan 50 laptop dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bantuan senilai Rp350 juta itu ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah agar mampu mencetak generasi muda yang unggul dan berakhlak mulia.

Penyerahan bantuan dilakukan di Kantor Setda Kabupaten Jepara, Sabtu (25/10/2025), dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wachid.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad menyebut, bantuan laptop untuk 50 madrasah merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam memperkuat sarana pendidikan berbasis teknologi di daerah.

“Kami ingin memastikan para siswa madrasah memiliki akses terhadap teknologi dan informasi yang memadai,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dukungan terhadap madrasah menjadi bagian penting dari program pemberdayaan BAZNAS di berbagai sektor.

Selain bantuan laptop, BAZNAS juga mengembangkan program Balai Ternak, Rumah Sehat BAZNAS, ZMart, ZChicken, dan ZAuto, serta akan menyalurkan 50 unit Rumah Layak Huni bagi masyarakat.

Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengapresiasi bantuan tersebut dan menyebutnya sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam.