Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Minta Poin Ini Diatur dalam RUU KUHAP

Kamis, 21 Agustus 2025 – 08:39 WIB
Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Minta Poin Ini Diatur dalam RUU KUHAP - JPNN.COM
Ketua KPK Setyo Budiyanto saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/7/2025). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan sejumlah poin penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hingga kini RUU KUHAP masih dibahas DPR bersama pemerintah.

"Kami berharap diakomodasikannya kekhususan hukum acara tindak pidana korupsi," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Baca Juga:

Setyo menuturkan bahwa ketentuan peralihan RUU KUHAP harus selaras dengan ketentuan di batang tubuh, seperti sinkronisasi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dengan ketentuan peralihan Pasal 329 dan Pasal 330.

Kemudian, Pasal 1 angka 25 tentang definisi penetapan tersangka yang berpotensi menghambat penetapan tersangka hasil tangkap tangan perlu diubah.

Selain itu, RUU KUHAP perlu mengakomodasi penyadapan di tahap penyelidikan, hingga praperadilan tidak menghalangi perkara pokok.

Baca Juga:

Berikutnya adalah diakomodasikannya kekhususan kewenangan KPK, yaitu prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK; penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi, dan korban.

"Jaminan independensi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum KPK; dan penegasan kewenangan KPK mengoordinasikan penanganan perkara koneksitas," tuturnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto minta penguatan pemberantasan korupsi ini diatur dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  RUU KUHAP  Pemberantasan Korupsi  Setyo Budiyanto  DPR  Penyadapan  Penyidik KPK 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp