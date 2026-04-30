JPNN.com - Daerah

Perkuat Pemberdayaan Keluarga, Wabup Ogan Ilir Hadiri Puncak HKG PKK ke-54

Kamis, 30 April 2026 – 16:46 WIB
Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani dan Gubernur Sumsel Herman Deru besama Feby Herman Deru pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. 

Hal ini tercermin dalam kehadiran Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. 

Acara itu akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda 2026 ini berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (1/4).

Baca Juga:

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam kesempatan itu menekankan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan akar rumput. 

Keberhasilan program PKK ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah daerah. 

"Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus bersinergi agar program PKK terintegrasi dengan perangkat daerah, terutama dalam percetakan penurunan stunting dan penguatan ekonomi keluarga," tegas Herman Deru

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ardani hadir didampingi Staf Ahli TP-PKK Ogan Ilir, Fauziah Ardani. 

Gubernur Sumsel didampingi Ketua TP PKK Sumsel, Feby Herman Deru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PKK  Ogan Ilir  Sumsel  Herman Deru  HKG PKK ke-54 
