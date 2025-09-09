Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perkuat Pemberdayaan, PNM Dorong Nasabah Mekaar Go Digital

Selasa, 09 September 2025 – 21:40 WIB
Para ibu nasabah PNM Mekaar sebagai agen perubahan dalam keluarga. Foto: dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan program-program pelatihan untuk meningkatkan inklusi digital perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia.

Terlebih, akses teknologi dan keterampilan digital sudah menjadi kebutuhan mendasar agar usaha bertahan dan berkembang.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pengusaha ultra mikro (UMi) untuk mampu beradaptasi.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary sepakat bahwa pelaku usaha ultra mikro perlu belajara agar usaha go digital.

Namun, tantangannya banyak yang belum memiliki akses teknologi dan literasi digital. Terbukti dari minimnya jumlah kepemilikan gadget pribadi oleh nasabah PNM Mekaar dan index kesiapan teknologi yang masih sangat rendah pada angka 2,29.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan literasi digital untuk selanjutnya memasuki tahap inklusi.

“Pelaku usaha ultra mikro tidak cukup hanya mengandalkan strategi lama. Mereka harus melek digital agar bisa menjangkau pasar lebih luas dan usaha mereka naik kelas. Untuk itu kami mencoba mengintervensi langsung dengan melatih dan mendorong penggunaan teknologi untuk memasarkan produk,” ujar Dodot.

Lebih dari sekadar pembiayaan, PNM memberikan pelatihan dan pendampingan langsung terkait keterampilan digital, seperti penggunaan aplikasi pembayaran, promosi produk di media sosial, hingga manajemen toko online.

Dengan jangkauan ke lebih dari 6.165 kecamatan di 36 provinsi, PNM berupaya memfasilitasi agar usaha ultra mikro tidak jauh tertinggal dalam arus digitalisasi.

TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  Go Digital  nasabah Mekaar  PNM untuk UMKM  PNM untuk perberdayaan UMKM 
