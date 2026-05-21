Perkuat Pengawasan, Pupuk Indonesia Hadirkan Command Center

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia mengoperasikan Command Center sebagai pusat kendali distribusi pupuk nasional yang memungkinkan respons kebutuhan pupuk dilakukan lebih cepat melalui pemantauan distribusi secara real-time dari pabrik hingga ke tangan petani.

Sistem ini menjadi bagian dari penguatan digitalisasi distribusi untuk memastikan pupuk tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan melalui Command Center, Pupuk Indonesia membangun sistem distribusi yang terintegrasi, dari produksi, pemantauan stok, hingga pengawasan penyaluran, agar pupuk diterima petani lebih cepat dan tepat sasaran.

Senior Vice President (SVP) Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati mengatakan Command Center menjadi bagian dari transformasi digital perusahaan yang mengintegrasikan berbagai sistem digital distribusi Pupuk Indonesia dalam satu dashboard monitoring.

Integrasi pemantauan berbasis Command Center mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, di mana Pupuk Indonesia berperan sebagai penanggung jawab utama penyaluran pupuk hingga ke tingkat Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

“Melalui transformasi digital ini, Pupuk Indonesia membangun rantai pasok pupuk yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif dengan menghubungkan proses distribusi dari hulu hingga hilir,” kata Veronika.

Dalam operasionalnya, Command Center dilengkapi berbagai fitur monitoring yang terhubung di setiap tahapan distribusi.

Pada tahap produksi, Command Center mampu memantau tingkat produktivitas seluruh pabrik Pupuk Indonesia Grup.