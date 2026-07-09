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JPNN.com - Politik - Parpol

Perkuat Peran Perempuan di Politik, Megawati & Xanana Siapkan Kursus Kader Lintas Negara

Jumat, 10 Juli 2026 – 00:04 WIB
Perkuat Peran Perempuan di Politik, Megawati & Xanana Siapkan Kursus Kader Lintas Negara - JPNN.COM
Momen Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Dili, Kamis (9/7). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, DILI - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengaku berkomitmen memperkuat kapasitas politisi perempuan di Timor Leste melalui kerja sama kaderisasi kepartaian lintas negara.

Hal demikian dikatakan Megawati saat sesi konferensi pers setelah menerima penghargaan dari pemerintah Timor Leste di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Dili, Kamis (9/7).

Diketahui, sesi konferensi pers itu turut dihadiri Perdana Menteri dan Presiden Timor Leste, yakni Kay Rala Xanana Gusmão José Ramos-Horta.

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Mulanya, Megawati mendengar aspirasi langsung para perempuan di Timor Leste soal pendidikan politik.

"Tadi ibu-ibu ada yang mengatakan, 'Ibu, cepat bikin kursus buat ibu-ibu perempuan partai.' Oke, saya bilang saya senang sekali," ujar Megawati, Kamis.

Dia menyatakan PDIP siap membuka ruang pelatihan kepemimpinan strategis bagi kaum perempuan di Timor Leste agar mereka mampu tampil percaya diri di meja-meja pengambilan keputusan tertinggi negara.

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Sebagai contoh nyata, Megawati memperkenalkan Ketua DPP PDIP Bintang Puspayoga yang turut mendampingi putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno ketika di Dili. 

Megawati mengisahkan bahwa Bintang aktif bergerak membina program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi kaum perempuan di Indonesia. 

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berkomitmen memperkuat kapasitas politisi perempuan di Timor Leste melalui kerja sama kaderisasi.

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TAGS   Megawati Soekarnoputri  Xanana Gusmao  Kader Parpol  Peran perempuan 
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