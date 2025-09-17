Perkuat Rantai Pasok & Logistik Hijau, KAI Logistik Bangun Gudang Modern di Cirebon

jpnn.com, CIREBON - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memulai pembangunan fasilitas pergudangan seluas 1.451 m² di Cirebon, dirancang dengan sistem modern dan energi hijau.

Fasilitas ini ditargetkan beroperasi pada akhir 2025.

“Dengan integrasi energi terbarukan, kami mewujudkan logistik yang efisien dan berkelanjutan. Kehadiran gudang ini bukan sekadar kapasitas tambahan, tetapi nilai tambah bagi daya saing industri,” ujar Direktur Utama, Fredi Firmansyah.

Gudang modern ini dibangun untuk mendukung kebutuhan pelanggan sekaligus memperkuat peran KAI Logistik sebagai penyedia solusi supply chain yang terintegrasi.

Kehadirannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri yang semakin dinamis, terutama dalam efisiensi distribusi dan keberlanjutan logistik.

Selain mengusung konsep ramah lingkungan pergudangan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti CCTV, racking tipe Heavy dan Medium duty, perkantoran operasional, serta sistem keamanan. Berlokasi strategis di dekat stasiun, gudang ini menjadi simpul logistik yang efisien.

“Pembangunan gudang ini adalah investasi jangka panjang untuk menjawab pertumbuhan pasar logistik Indonesia yang terus meningkat. Kami percaya, infrastruktur yang modern, terintegrasi, dan hijau akan menjadi kunci bagi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045," seru Fredi.(chi/jpnn)