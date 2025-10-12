Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Perkuat Respons Cepat Dalam Tangani Krisis di Bali, Kemkomdigi Gelar Bimtek

Minggu, 12 Oktober 2025 – 15:05 WIB
Perkuat Respons Cepat Dalam Tangani Krisis di Bali, Kemkomdigi Gelar Bimtek - JPNN.COM
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis di Bali. Foto dok Kemkomdigi

jpnn.com, BALI - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Handling Isu Krisis di Bali.

Kegiatan strategis ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegiat komunikasi publik dalam mengelola interaksi dengan media secara cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi krisis.

Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum menyampaikan isu opini publik kini sangat cepat terbentuk di tengah era keterbukaan informasi dan perkembangan media digital.

Baca Juga:

Sehingga, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menangani sebuah isu.

“Sebuah isu kecil dapat dengan mudah menjadi krisis besar yang dapat mengancam reputasi dan kredibilitas pemerintah. Kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat bersifat cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujar Hastuti.

Lewat bimtek ini, Hastuti berharap rekan-rekan ASN bisa melatih kemampuan media handling mulai dari penyusunan narasi hingga simulasi menghadapi media serta membangun koordinasi lintas sektor.

Baca Juga:

“Kami ingin memastikan bahwa setiap krisis bukan hanya dapat dikendalikan, namun juga menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan publik,” tambahnya.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Diskominfotik Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati menyampaikan Bali memiliki tantangan tersendiri dalam menangani krisis, mengingat citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata turis mancanegara.

Bali, yang menjadi lokasi bimtek kali ini, juga dihadapkan pada berbagai isu dan krisis. Salah satunya, krisis banjir pada September 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bimtek  kemkomdigi  Kemenkomdigi  komdigi  ASN 
BERITA BIMTEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp